Domenica sera allo stadio “Meazza” si giocherà il big-match per la zona Champions tra il Milan e la Juventus, ma c’è un importante aggiornamento. In vista della gara delle ore20,45 non ci sarà l’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio. Secondo il sito di Sportmediaset potrebbe non essere disponibile, causa Covid. Tre i nomi come sostituto: Di Bello che era stato designato al VAR, Valeri e Massa.

La Redazione