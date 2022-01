SKY – Napoli-Olivera, importanti novità. Il Getafe potrebbe vacillare

Il Napoli e il terzino sinistro, ruolo che potrebbe avere una svolta nei prossimi, o per la sessione estiva. Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, il club azzurro avrebbe fatto passi in avanti per Mathias Oliveira del Getafe. La formula ora è prestito con obbligo di riscatto tra i 10 e gli 11 milioni. La società spagnola non vorrebbe cederlo in questa sessione di mercato, ma sta vacillando. In caso di no, per Giugno comunque verrà preso, insomma la lunga ricerca del laterale mancino è arrivato alla conclusione finale.

La Redazione