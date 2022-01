SERIE B FEMMINILE – Karyna Alkhovik passa al Chievo Verona Women

Il Chievo Verona Women è molto lieto di comunicare ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo di Karyna Alkhovik, attaccante bielorussa classe 2000 proveniente dalla Dinamo Minsk.

Dopo aver vinto tutto in patria nelle ultime due entusiasmanti stagioni con la squadra della capitale, condite da 51 gol in 45 gare di campionato, la calciatrice ha deciso di accettare la proposta gialloblù.

Veloce, potente, dotata di cambio di passo e di un’attitudine al dribbling grazie a cui lascia spesso sul posto gli avversari, è già un punto di riferimento della propria Nazionale, con cui ha siglato 7 reti in 16 partite ufficiali.

Sebbene i suoi numeri, senza dubbio eccezionali, a prima vista possano intuitivamente associarsi alla veste di prima punta, Karyna ama soprattutto partire dalla fascia per poi concludere l’azione nel cuore dell’area di rigore o attraverso il suo ottimo tiro dalla distanza.

Un esterno offensivo “moderno” con una spiccata propensione offensiva, in grado di fornire assist dal fondo, come di venire a giocare dentro al campo per dialogare con le compagne.

La calciatrice ha mosso i primi passi nella Premier League bielorussa nel 2016 con il Football Club Isloch, realizzando in quattro stagioni 104 marcature in appena 90 presenze e ricevendo nel 2018 il premio di Miglior Calciatrice Bielorussa.

Dopodiché, l’esperienza di successo con la Dinamo Minsk, in cui si è laureata due volte di fila campionessa nazionale, oltre ad aver messo in bacheca anche due Coppe Bielorussia (2020, 2021) e una Supercoppa nel 2021.

Adesso è pronta per tuffarsi nella nuova avventura italiana e sfrecciare anche lungo le corsie gialloblù.

“L’ingaggio di Karyna Alkhovik è in linea di continuità con le operazioni che hanno contribuito al miglioramento dell’organico per il girone di ritorno e non solo, perché crediamo abbia un potenziale molto importante da valorizzare anche nelle prossime stagioni – ha dichiarato Simone Lelli, Resp. Tecnico della Prima Squadra.

É una ragazza che ha fatto benissimo in patria e che era seguita anche da società di Serie A.

Al di là delle doti tecniche, ciò che mi ha colpito di Karyna è la solarità e l’intraprendenza con cui si è presentata, la voglia di mettersi in discussione e di sposare con entusiasmo il nostro progetto.

Credo sia un altro innesto significativo per noi, in grado di alzare il livello degli allenamenti e senz’altro il potenziale offensivo della squadra”.

Il vento dell’Est soffia forte su Verona ed è pronto a spingere il Chievo Women verso nuovi traguardi.

BENVENUTA KARYNA!

Fonte: chievoveronawomen.it