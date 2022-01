Serie A – Verona-Bologna 2-1, vittoria convincente dei padroni di casa

Stasera allo stadio Bentegodi di Verona si è giocato il match fra Hellas Verona e Bologna.

La partita è stata piena di intensità ma con poca freddezza sotto porta, poiché oltre ai gol non ci sono state grandi occasioni da rete. Nel primo tempo c’è il vantaggio degli ospiti al 14′ con un gran gol di Orsolini, che con un tiro al volo da fuori l’aria batte Montipò sul proprio palo. A 7 minuti dal fischio d’intervallo i veronesi pareggiano con uno stupendo gol di Caprari, che su cross di Lazovic, anticipa tutti sul primo e di tacco infila uno sfortunato Skorupski.

Nel secondo tempo, come già detto non ci sono grandi occasioni, la più importante viene dai pieni di Lasagna, per il Verona, che con un tiro da fuori non insacca la rete per pochi centimetri dal palo. E’ proprio l’ex Udinese che serve l’assist per il vantaggio dei padroni di casa, con la rete del croato Kalinic a pochi minuti dallo scadere

HELLAS VERONA- BOLOGNA 2-1

14′ Orsolini (B); 38′ Caprari (V); 85′ Kalinic (V);

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic (74′ Kalinic), Veloso (63′ Tameze), Lazovic (86′ De Paoli); Barak, Caprari (86′ Bessa); Simeone (63′ Lasagna).

Bologna (5-3-2): Skorupski; Hickey (86′ Falcinelli), Bonifazi, Medel, Binks, Theate (66′ Annan); Soriano, Dominguez (66′ Vignato), Svanberg; Orsolini (79′ Arnautovic), Sansone.

NOTE: Ammoniti: 27′ Skorupski (B); 43′ Simeone (V); 45′ Binks (B); 49′ Sansone (B); 60′ Gunter (V); 73′ Hickey (B).

Recupero: 2 pt’; 5 st;

Arbitro: Matteo Garigliano (sez. Pinerolo)

Assistenti: Cecconi- Lombardo

IV Ufficiale: Marcenario

V.A.R. Giacomelli

A.V.A.R. Rossi

A cura di Amedeo Corvino