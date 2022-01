Rossi, allenatore: “Il Napoli ha perso punti contro squadre inferiori”

Su Radio Marte, è intervenuto Delio Rossi, allenatore, ecco le sue parole: “Napoli-Salernitana incerta per il COVID-19? Sono partite, conoscendo la rivalità, molto sentite, più a Salerno che a Napoli anche perché la storia dice che il Napoli è di casa in Serie A. Osimhen? Sicuramente con lui il Napoli sarà più verticale. A differenza di Mertens lui preferisce essere servito nello spazio, bravo Spalletti che non lo fa quasi mai venire incontro. Nello spazio può far male. Mertens? Giocatore molto intelligente, sa leggere le situazioni e questo non è da tutti, per esempio Osimhen non ha queste caratteristiche.