Per il dopo Insigne, il Napoli pensa ad un “gioiello” dell’Empoli

In casa Napoli si pensa alla sfida di campionato contro la Salernitana, ad oggi a rischio, visti i casi Covid per i granata, ma anche al mercato, soprattutto in chiave futura. Secondo le pagine odierne della Gazzetta dello Sport, per il dopo Insigne, un nome per il quale si cercherà di anticipare la concorrenza è Nadim Bajrani. Il “gioiello” dell’Empoli entrò già nei pensieri del club azzurro, con la doppietta della scorsa edizione della Coppa Italia con una doppietta. La società di De Laurentiis cercherà di anticipare la concorrenza, una su tutte la Lazio di Sarri, i quali si sono informati per capire della fattibilità della trattativa. Sarà una sfida di mercato, ma il Napoli vorrà muoversi in anticipo per evitare le famose aste.

La Redazione