Ounas torna, ma Anguissa e KK restano in corsa per la Coppa Africa!

Il Napoli ritrova Adam Ounas, che tornerà in città in queste ore dopo l’eliminazione della sua Algeria dalla fase a gruppi della Coppa d’Africa, ma gli altri due azzurri impegnati nel torneo, Anguissa e Koulibaly, sono andati avanti con Camerun e Senegal e si giocheranno ora la vittoria finale nella fase ad eliminazione diretta che comincerà domenica. Con la chiusura della fase a gironi, definiti anche gli incroci degli Ottavi di finale della Coppa d’Africa: i padroni di casa del Camerun, con Zambo Anguissa sempre titolare e protagonista fin qui, se la giocheranno con Le Comore lunedì, in un turno che sulla carta sembra ampiamente alla portata della nazionale di Conceicao. Per il Senegal di Kalidou Koulibaly e Mane, invece, sfida a Capo Verde martedì.