Osimhen scalpita per domenica, mister Spalletti non ha ancora deciso

Il suo ritorno in campo a Bologna, dove ha anche sfiorato la rete personale, lo ha spinto ancora di più per ritrovare un posto da titolare per domenica al “Maradona”. Per Victor Osimhen, secondo il CdS, sono giorni dove lui ha grande entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco. La punta nigeriana non gioca dal primo minuto dalla sfida contro l’Inter, dove ebbe lo scontro con Skriniar e fu costretto all’operazione con tanto di maschera. Poi a fine Dicembre 2021 ebbe il Covid e poi il rientro in città. Non va in gol dalla gara casalinga contro il Legia Varsavia di Europa League. Mister Luciano Spalletti ancora non ha deciso se mandarlo in campo dal primo minuto contro la Salernitana, oppure a gara in corso, ma la sensazione è che difficilmente verrà rischiato dal primo minuto nel derby contro i granata.

La Redazione