Napoli-Tagliafico, il no di Ten Hag: “Vuole andare ma lotterò per tenerlo”

Quella per Nicolas Tagliafico sta diventando una pista sempre più concreta per il mercato del Napoli, ma Erik Ten Hag non sembra essere d’accordo. «Lotterò per trattenerlo con noi sicuramente» ha detto l’allenatore dell’Ajax, interpellato in conferenza sul futuro del terzino argentino. Tagliafico ha il contratto in scadenza nel 2023 con gli olandesi e vorrebbe cambiare aria già in questa stagione.

«So che vorrebbe andare via per giocare di più, ma cercherò di trattenerlo. Deve solo lavorare sodo e aspettare la sua occasione che arriverà» ha aggiunto ten Hag in conferenza stampa. «Con lui abbiamo sette difensori in rosa. Senza di lui saremmo a corto di uomini, ma sicuramente so anche che per lui è importante giocare e trovare continuità.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: Mattino.it