Napoli-Tagliafico, gli agenti dell’argentino fanno un costante pressing

Il Napoli e Tagliafico, dove di mezzo c’è l’Ajax che al momento non ha accettato l’offerta del prestito con diritto di riscatto. La trattativa al momento è arenata dal sì del ragazzo argentino alla maglia azzurra, ma al tempo stesso il club olandese non ha ancora accettato la formula del club azzurro. Secondo il Corriere dello Sport in questi giorni gli agenti del laterale sinistro argentino stanno continuando il pressing per convincere l’Ajax a dire di sì. Nel frattempo il Marsiglia, con l’acquisto di Kolasinac, si è tirato fuori dalla corsa per Tagliafico, ma occhio a Barcellona e Chelsea.

La Redazione