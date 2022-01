Mounard: “Iervolino ha dimostrato di essere una persona seria”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto David Mounard, ex calciatore della Salernitana.

Segui ancora la Salernitana?

“Certo, sono rimasto molto legato alla città e alla squadra. Ho vinto tre campionati all’inizio dell’era Lotito e ho dei ricordi bellissimi”.

Cambio società

“Ci voleva un cambio per non perdere la Serie A e, soprattutto, era importante riportare entusiasmo ad una piazza che temeva di perdere la categoria”.

Fiducia in Iervolino?

“Ha dimostrato a primo impatto di essere una persona seria, ha già portato un grande dirigente. E’ solido economicamente anche se non è tutto, dato che ho visto presidenti in Serie B non pagare gli stipendi. Non credo Iervolino sia questo tipo di persona, mi sembra uno molto serio”.