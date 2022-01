Mertens ha ribadito il concetto, ma potrebbe fare l’americano pure lui

Non ne aveva bisogno, ma semmai ce ne fosse stato, dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni, Mertens ha ribadito volontà personale e ampliato ancor di qui il seguito dei napoletani che stravedono per lui. Nel futuro, l’America potrebbe chiamare anche lui dopo Insigne. Contatti tra le parti in attesa della decisione del Napoli ce ne sono già stati. L’edizione odierna del quotidiano Il Roma aggiunge: “Sarà nato anche in Belgio ma le sue parole da scugnizzo al giornale sportivo hanno avuto l’effetto desiderato. I tifosi si sono schierati tutti dalla sua parte sperando che De Laurentiis faccia la scelta di trattenerlo. Ma potrebbe essere tutto inutile e a quel punto i dollari faranno molto comodo”.