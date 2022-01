Marolda: “Le prossime 2 giornate servono al Napoli per recuperare posizioni per il vertice”

Francesco Marolda, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Con 8 squadre che hanno già una gara da recuperare e 3 partite in forse per questo weekend bisogna aspettare l’ultimo momento per sapere che si gioca oppure no. Questo calcio è molto difficile da mandare giù ma la classifica sta esprimendo valori giusti. Le prossime 2 giornate servono al Napoli per recuperare posizioni per il vertice, in caso contrario il Napoli dovrebbe soltanto pensare a guardarsi le spalle, specialmente dalla Juve. Mertens icona del secolo del Napoli? Da un punto di vista numerico sicuramente sì però metterlo in cima alla classifica dei top player del Napoli non saprei. Certamente è uno dei più intelligenti, ha capito che il calcio sta cambiando. I recuperi per il Napoli saranno fondamentali, le chance per gli azzurri dipendono proprio da questo e dalle condizioni atletiche della squadra. Nonostante un paio di schiaffoni inattesi e i punti persi contro il Sassuolo la squadra ha sempre trovato calciatori pronti. Penso a Lobotka ma pure a Juan Jesus e Rrahmani”.