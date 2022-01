La Salernitana ha consegnato in Lega la lista dei 25 del “gruppo atleti”

La Salernitana, come da programma, ha consegnato alla Lega Serie A la lista dei 25 calciatori presenti nel cosiddetto “gruppo atleti” in cui andrà considerata la percentuale di positivi al Covid (limite minimo 35%) per poter accedere al rinvio della partita contro il Napoli. La deadline era a mezzogiorno. Nell’elenco non figurano nuovi acquisti, peraltro non ancora ufficialmente ingaggiati dal club che – verosimilmente – provvederà ad annunciarli tra stasera e domani per averli a disposizione il 6 febbraio contro lo Spezia all’Arechi.

Come è noto, in lista vanno inseriti i calciatori over fino ad un massimo di 25 con i noti criteri (17 liberi, 4 cresciuti in un vivaio italiano e altrettanti formati nel settore giovanile del club in questione). Le squadre che, come la Salernitana, hanno slot vuoti (i granata non hanno i 4 giocatori cresciuti nel proprio vivaio) devono colmare la lacuna inserendo 4 under secondo parametri precisi.

Stasera la Salernitana conoscerà l’esito dei tamponi di controllo effettuati in mattinata da due dei calciatori positivi da una settimana. Domani, altri due si sottoporranno allo stesso controllo. L’Asl, il giorno antecedente al derby del Maradona, provvederà a comunicare all’ente milanese il numero di positivi del gruppo atleti. Dopodiché saranno prese le decisioni del caso sulla disputa o meno della partita.

La lista

Nell’elenco consegnato alla Lega A ed in copia anche all’Asl Salerno, figurano dunque i 21 over e 4 under: i portieri Belec, Fiorillo e Guerrieri, i difensori Jaroszynski, Veseli, Strandberg, Gyomber, Kechrida, Bogdan, Ranieri, Delli Carri e Gagliolo, i centrocampisti Schiavone, Lassana Coulibaly, Mamadou Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Obi, Zortea e Capezzi, gli attaccanti Ribéry, Djuric, Bonazzoli, Simy e Gondo. Ovviamente, anche altri under possono regolarmente prendere parte alla partita (Ruggeri, Vergani, Russo, Motoc, etc), ma non saranno considerati – qualora fossero positivi – nella percentuale influente per la richiesta di rinvio.

Fonte Salernitananews.it