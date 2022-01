Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si è ripreso dall’ultimo infortunio, e da ieri si sta allenando in gruppo, quindi si suppone che potrebbe giocare contro la Salernitana, ma come scrive Tuttosport, si saprà solo all’ultimo. “Questa decisione verrà presa soltanto poche ore prima del match, anche perchè il quadrilatero Lozano-Osimhen-Elmas-Mertens ha fornito un’ottima prestazione lunedì contro il Bologna e non è detto che non sia confermato anche per il prossimo match”.

Napoli Magazine