Il giudice sportivo non punisce il Bologna, la gara con l’Inter si disputerà!

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea, contrariamente a quello fatto per Udinese-Salernitana, non assegna la sconfitta al Bologna a tavolino per via della mancata disputa di Bologna-Inter, a causa dell’alto numero di contagi che ci furono nel club rossoblu. Ecco il comunicato della Lega Serie A:

“In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di NON applicare alla Soc. Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”.