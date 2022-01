Il dopo caos – La Fifa frena sui prestiti e fissa dei paletti

La Fifa regolarizza i prestiti. Fissato il limite di otto trasferimenti in prestito in entrata e in uscita, di cui massimo tre con lo stesso club, quindi la necessità di un accordo scritto obbligatorio per definire i termini del passaggio, dalla durata alle condizioni finanziare, quindi il divieto di sub-prestiti di calciatori professionisti già girati a un terzo club. Una piccola rivoluzione, insomma: di certo un passo importante all’interno della riforma del sistema trasferimenti iniziato nel 2017. Sono queste le principali regole che la Fifa ha intenzione di introdurre per regolamentare il mercato dei prestiti a partire dal prossimo 1 luglio. Si procederà per gradi. Nell’ anno successivo si passerà a sette prestiti possibili, fino ad arrivare a sei dal luglio 2024, quando la regolamentazione andrà definitivamente a regime.

Fonte: Francesca Bandinelli (Cds)