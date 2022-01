[Formazioni] Napoli/Salernitana, ballottaggio Lozano-Politano. Colantuono con il dubbio Ribery

Domenica allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 15,00, si dovrebbe giocare il derby campano tra il Napoli e la Salernitana. I nove casi di positività in casa granata, al momento mettono in forte dubbio il match contro gli azzurri. In casa partenopea arrivano buone notizie dall’infermeria, Insigne si è allenato con il gruppo, Ospina in parte nella giornata di ieri. Per il resto l’unico ballottaggio della vigilia è Lozano-Politano a destra. Per gli ospiti oggi è giornata decisiva con il giro di tamponi, con l’auspicio che qualcuno si negativizzi, mentre è in dubbio la presenza di Ribery, ancora che si allena a parte.

Fonte: CdS