Feola, pres. Ultramici: “Petizione per il rinnovo di Mertens? Ecco la piattaforma”

Alberto Feola, presidente del gruppo Ultramici, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Petizione per il rinnovo di Mertens? Abbiamo utilizzato la piattaforma Change.org e fatto una petizione che ha avuto molto successo. Mertens piace molto ai tifosi del Napoli, l’idea di averlo ancora con noi come calciatore ma pure come figura che ci rappresenta piace molto. Bisogna andare sul sito e sulla petizione per firmare. Il belga è integro, forte ed è anche uomo spogliatoio. Inoltre ama la città, persona intelligente che potrebbe servire al Napoli. La storia parla per lui”.