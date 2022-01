Europa League – Avversario Napoli: il Barcellona fuori dalla Coppa

Il Barcellona campione in carica ;;è stato eliminato per 3-2 ai supplementari negli ottavi di finale della Coppa del Re sul campo dell’Athletic Bilbao. Si legge su Ansa che senza Ousmane Dembélé, impegnato in un’accesa resa dei conti con il Barça per il prolungamento del contratto e lasciato a riposo forzato a Barcellona, i blaugrana sono riusciti a rimontare due volte grazie a Ferran Torres (20′) e Pedri (93′), ma un rigore realizzato di Iker Muniain nell’extra-time (107′) ha steso i catalani.