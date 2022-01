Esposito, giornalista: “La Salernitana non vuole giocare? Assolutamente no, non è così”

Franco Esposito, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, per Marte Sport Live. “Gli scenari per Napoli-Salerninata? Al momento non si giocherebbe, hanno effettuato oggi nuovi tamponi i giocatori della Salernitana tra cui i 2 nuovi positivi. Bisogna capire se si sono o meno negativizzati. La risposta si avrà nel tardo pomeriggio. C’è anche un calciatore non compreso nei numeri che ha sintomi sospetti, anche lui è stato sottoposto a tampone. Assistere a partite come Salernitana-Lazio, cioè due squadre con differenze abissali dettate anche dal COVID-19 – è una farsa. Che gusto c’è nel vederla? Io cambierei canale dopo pochi minuti. La Salernitana non vuole giocare? Assolutamente no, anzi la Salernitana ha tutto l’interesse a giocare per via della nuova proprietà e ha necessità di muovere la classifica. A organici completi non ci sarebbe partita, per cui in questa situazione anche di più”.