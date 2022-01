Corsi, pres. Empoli: “Con il Napoli sarebbe stato più giusto un pareggio”

“I miei giocatori? Preferisco fare certi ragionamenti quando si perde, si viene da un paio di mesi che ovviamente la preoccupazione mia è di perdere equilibrio, quindi essere meno attenti e più leggeri. Vale anche per me, quando le cose vanno meglio si diventa più leggeri. Abbiamo fatto una bellissima partita a Roma contro la Lazio e ci hanno coperti di elogi, per 3 giorni non abbiamo rammentato il Sassuolo e abbiamo sbagliato la partita. Questa è la prima cosa che mi viene in mente. Con la Roma il livello di attenzione sarà massimale.

I fattori esterni troppo positivi fanno male. Il giochino è metterli a riparo da queste situazioni, così come da quelle positive. A Empoli la situazione è un po’ ovattata. Abbiamo fatto una gran partita con il Milan, poi con il Napoli sono girati bene gli episodi in una gara in cui il pari sarebbe stato più giusto. Però giocare a calcio è il modo migliore per valorizzare i ragazzi.”