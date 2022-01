Chiacchio, legale: “Il caso Juve-Napoli è identico ad Udinese-Salernitana”

Eduardo Chiacchio, legale di Salernitana e Torino, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “E’ attesa in giornata la sentenza di Salernitana-Udinese, Atalanta-Torino e Udinese-Fiorentina. Abbiamo saputo da poco che le sentenze saranno rese note dopo le 17. Queste sono vicende controverse che dureranno per tutti i gradi di giudizio. Con l’Udinese ci auguravamo (Come Salernitana) che il giudice disponesse la ripetizione della gara per cause di forza maggiore. Sono sorpreso che la Lega si sia costituita in una controversia tra due società consorelle dinanzi ad un giudice. Anche l’Atalanta si è costituita contro il Torino, ma anche il Venezia contro la Salernitana. L’unica squadra neutrale è stata la Fiorentina che non si è costituita contro l’Udinese. E’ diritto di una società costituirsi in un provvedimento che vale 3 punti in classifica, però sotto un profilo di stile qualcosa potrebbe essere detto. Il caso di Juventus-Napoli è proprio identico a quello di Udinese-Salernitana. Come ricorderemo anche in quel caso il giudice ritenne che il comportamento del Napoli non fosse lineare sotto alcuni profili. Le stesse valutazioni sono state fatte anche in questo caso. Vedremo nei gradi successivi.”