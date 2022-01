C’è bisogno di “Italia”: Mancini richiama Daniele De Rossi

L’Italia ha bisogno di ritrovare l’Italia. Nei prossimi play off che devono permettere agli azzurri di tornare ai Mondiali, c’è bisogno di magia, appartenenza e spirito battagliero. Tutte cose che hanno caratterizzato i Campioni d’Europa la scorsa estate. Per questo Mancini ha richiamato a far parte dello staff, Daniele De Rossi. La Figc e il ct hanno chiamato l’ex romanista che non ha esitato a rispondere “presente”. Troppo amore per la maglia azzurra, troppo affetto per il gruppo con cui è arrivato a vincere l’Europeo. Già da mercoledì sarà di nuovo a Coverciano per aiutare Mancini e gli altri a preparare uno dei più importanti appuntamenti della recente storia dell’Italia calcistica. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.