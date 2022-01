Belmadi, ct Algeria: “C’è il segreto medico, ma per Ounas sono necessari approfondimenti cardiaci”

Adam Ounas sta ritornando in Italia, e non solo perchè la sua Algeria è stata eliminata dalla fase a gironi della Coppa d’Africa. All’esterno del Napoli sono state riscontrate delle anomalie cardiache in seguito al Covid. Ne parla il ct della nazionale algerina, Djamel Belmadi: “C’è il segreto medico ma per lui sono necessari approfondimenti cardiaci – ha spiegato al sito algerino ‘dzfoot.com’ –. Adam era positivo al Covid, dopo ha ripetuto il test e il risultato è stato negativo. A quel punto è stato necessario eseguire delle radiografie al torace e molti altri esami, con i medici che hanno registrato un’anomalia al cuore. Questo non significa che abbia un problema, ma era legato al suo test positivo. E la Confederazione africana ha deciso che non poteva giocare”. Belmadi ha poi spiegato come dopo l’emersione di un caso di positività “c’è una macchina infernale che si avvia. Se diciamo che il giocatore ha il virus è finita, non lo vediamo più. Abbiamo visto giocatori come Aubameyang o Lemina del Gabon che hanno abbandonato il torneo per problemi cardiaci. Quindi non potevamo dire tutto, c’erano regolamenti severi”.