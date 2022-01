Anomalie cardiache per Ounas, in serata contatti tra staff del Napoli e Algeria

In casa Napoli c’è apprensione per l’esterno d’attacco Adam Ounas, che era impegnato in Coppa d’Africa. Secondo la pagina online della Gazzetta dello Sport, il ragazzo aveva contratto il Covid e si sarebbe riscontrata un’anomalia cardiaca. In serata contatti tra lo staff del Napoli, Ounas e i colleghi algerini per avere un quadro clinico più chiaro della situazione.

