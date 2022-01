A Salerno Sabatini è al lavoro: per il futuro, ma anche per il derby

Walter Sabatini, nuovo ds della Salernitana, sta facendo gli straordinari. Vuole rinforzare la squadra a disposizione del sempre in bilico tecnico Colantuono. Il mercato è in fermento, la proprietà si è detta disponibile a fare investimenti. I nomi e le trattative riguardano Luigi Sepe (91) del Parma; del difensore centrale argentino Federico Fazio (’87) che la Roma ha messo fuori lista da tempo e del laterale destro Pasquale Mazzocchi (95) che arriverà dal Venezia. Al netto delle trattative imbastite e portate avanti da Sabatini, i nuovi arrivi potrebbero essere determinanti anche e soprattutto in ottica di disputa del derby. Nel caso in cui, infatti, anche uno solo dei tre (o più) calciatori virtualmente opzionati dalla Salernitana dovesse essere ufficializzato entro oggi prima di mezzogiorno (termine ultimo per la consegna della lista atleti di 25 calciatori imposta dal nuovo protocollo anti Covid) e inserito al posto di uno dei nove giocatori attualmente positivi la partita con il Napoli si giocherebbe. Sempre che dal nuovo giro di tamponi non esca qualche altro contagio. Staremo a vedere.

Il Mattino