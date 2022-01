Zielinski è tornato super: fu l’uomo derby a Salerno

Piotr Zielinski è tornato con una grande prestazione contro il Bologna: fu l’uomo derby all’andata all’Arechi contro la Salernitana e proverà a ripetersi domenica nella sfida al Maradona.

20

Il polacco quest’anno con Spalletti ha fatto un ulteriore passo in avanti in termini di continuità: assist, gol e prestazioni sempre di spessore. Piotr ha fatto la differenza nel ruolo di sottopunta giocando in posizione centrale nei tre alle spalle della punta più avanzata. Un ruolo dove ha potuto esprimere al massimo quelle che sono le sue migliori qualità: Zielinski può puntare in verticale saltando l’avvesario, regalare il passaggio vincente ai compagni, oppure puntare direttamente a rete. Un punto fermo Piotr ha rinnovato il contratto fino al 2025 ed è sempre più una certezza per il Napoli del presente e del futuro. Cresciuto molto anche dal punto di vista della personalità, un leader tecnico silenzioso, uno di quelli che in campo si fa notare per le sue giocate decisive. A Bologna si unì alla squadra poche ore prima del match partendo in treno in mattinata da Napoli, dopo la guarigione dal Covid-19, ed è stato protagonista del match vinto contro la formazione allenata da Mihajlovic giocando un’ora su alti livelli. Ora lo attende un altro appuntamento importante, il derby contro la Salernitana, una partita in cui per il Napoli sarà importante dare continuità ai risultati di questo 2022 (tre vittorie e un pareggio) per la corsa Champions. R. Ventre (Il Mattino)