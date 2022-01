Women Champions – Barcellona-Real Madrid, sold-out al Camp Nou

Tra due mesi e mezzo, in occasione del return-match della Women Champions, si giocherà Barcellona-Real Madrid, valevole per i quarti di finale. Da ieri il club blaugrana ha messo in vendita i biglietti per la sfida e già sta andando a gonfie vele, visti anche i prezzi popolari. per la squadra di casa, autrice del Triplete, sarà la prima volta con il pubblico al “Camp Nou”, impianto anche della squadra spagnola.

