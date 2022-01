Walter Della Frera, Commissione Medica FIGC e AIC: “Se ci sono 9 positivi resti bloccato”

A Punto Nuovo Sport Show, Walter Della Frera, membro della Commissione Medica FIGC e componente AIC: “Quanti positivi ci devono essere per giocare? Mi sembra sia chiaro adesso, il protocollo e la Federazione hanno stabilito che gli atleti sono 25 e in base a quelli bisogna calcolare il 35% per scendere in campo. Nel caso in cui fossero 8 i positivi si giocherebbe, dai 9 in poi la squadra non potrebbe giocare. Il problema era dare dei numeri certi, cosa fatta in questo modo. Inter-Venezia, se dovessero essere confermati gli otto giocatori e i sei componenti dello staff, si disputerebbe perché vanno distinti staff e atleti. Si parla di calciatori e non più di gruppo squadra. L’unica eccezione riguarda il coinvolgimento dei tre portieri: nel caso in cui fossero i tre portieri della prima squadra la partita sarebbe comunque da rinviare. Si calcola giorno per giorno. Se ci sono 9 positivi c’è un cluster e quindi ti blocco e resti bloccato fino a quando non interviene l’ATS che dichiara l’assenza di focolaio”.