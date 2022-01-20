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Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 1^ di ritorno: Rapuano per il Benevento

By Gabriella Calabrese
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L’Aia da reso noto i nomi degli arbitri e degli assistenti che dirigeranno le gare della prima giornata del girone di ritorno di serie B. Di seguito l’elenco completo:

PARMA – FROSINONE   Venerdì 21/01 h. 20.30

DI MARTINO

CECCON – CIPRIANI

IV:     MAGGIO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      RASPOLLINI

 

ALESSANDRIA-BENEVENTO    h. 14.00

RAPUANO

IMPERIALE – DELLA CROCE

IV:       MASTRODOMENICO

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:       TOLFO

 

BRESCIA – TERNANA    h. 14.00

DIONISI

MELI – MONDIN

IV:     CREZZINI

VAR:     SERRA

AVAR:     SCHIRRU

 

COMO – CROTONE    h. 14.00

PATERNA

PERETTI – CARBONE

IV:      MUCERA

VAR:     BANTI

AVAR:     CIPRESSA

 

COSENZA – ASCOLI   h. 14.00

MERAVIGLIA

PRETI – SECHI

IV:     LUONGO

VAR:     MASSIMI

AVAR:      MOKHTAR

 

MONZA – REGGINA    h. 14.00

CAMPLONE

GILLATINI – COLAROSSI

IV:     GAUZOLINO

VAR:     NASCA

AVAR:     DI GIOIA

 

SPAL – PISA   h. 14.00

AYROLDI

DI VUOLO – DI IORIO

IV:       VIRGILIO

VAR:     SACCHI

AVAR:     SCARPA

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