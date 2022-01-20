Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 1^ di ritorno: Rapuano per il Benevento

L’Aia da reso noto i nomi degli arbitri e degli assistenti che dirigeranno le gare della prima giornata del girone di ritorno di serie B. Di seguito l’elenco completo:
PARMA – FROSINONE Venerdì 21/01 h. 20.30
DI MARTINO
CECCON – CIPRIANI
IV: MAGGIO
VAR: DI PAOLO
AVAR: RASPOLLINI
ALESSANDRIA-BENEVENTO h. 14.00
RAPUANO
IMPERIALE – DELLA CROCE
IV: MASTRODOMENICO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: TOLFO
BRESCIA – TERNANA h. 14.00
DIONISI
MELI – MONDIN
IV: CREZZINI
VAR: SERRA
AVAR: SCHIRRU
COMO – CROTONE h. 14.00
PATERNA
PERETTI – CARBONE
IV: MUCERA
VAR: BANTI
AVAR: CIPRESSA
COSENZA – ASCOLI h. 14.00
MERAVIGLIA
PRETI – SECHI
IV: LUONGO
VAR: MASSIMI
AVAR: MOKHTAR
MONZA – REGGINA h. 14.00
CAMPLONE
GILLATINI – COLAROSSI
IV: GAUZOLINO
VAR: NASCA
AVAR: DI GIOIA
SPAL – PISA h. 14.00
AYROLDI
DI VUOLO – DI IORIO
IV: VIRGILIO
VAR: SACCHI
AVAR: SCARPA