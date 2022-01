UFFICIALE: L’ex Milan Robinho condannato a 9 anni di reclusione!

La Corte di Cassazione di Roma ha confermato la condanna a 9 anni di carcere per il brasiliano Robinho, oggi 37 anni, ex attaccante di Milan, Manchester City e Real Madrid, e per il suo amico Ricardo Falco per violenza di gruppo ai danni di una donna albanese di 23 anni. Respinto quindi il ricorso presentato dai legali dell’ex giocatore del Milan, che avevano definito il rapporto “consensuale”. I fatti risalgono al 2013, quando il brasiliano viveva e giocava a Milano. La prima condanna fu emessa nel 2017 e ribadita in appello. Secondo le ricostruzioni, Robinho e i suoi amici si trovavano nel locale dove la donna festeggiava il suo compleanno: dopo averla fatta bere, l’avrebbero violentata nel guardaroba. La sentenza è definitiva, con esecuzione immediata. La giustizia italiana dovrebbe presentare al Brasile una richiesta formale di estradizione, anche se la costituzione brasiliana non consente l’estradizione dei cittadini nei Paesi in cui si sono resi colpevoli di reato.