Scozzafava, giornalista: “Scudetto? Ambizione non più tanto plausibile”

Su Radio Marte, è intervenuto Monica Scozzafava, giornalista, ecco le sue parole: “Napoli-Salernitana rinviata? Adesso almeno è stato fissato un tetto chiaro. La Salernitana al momento ha 8 positivi, ne manca uno per raggiungere il 35%. Mi auguro che non sia così. Giocherebbe falcidiata dal COVID-19 ma quale squadra non ha giocato in questo modo? Può capitare a chiunque. Ora c’è una regola. Non so cosa si augurino in casa Salernitana, forse un altro positivo ma più che altro per giocare al meglio delle proprie possibilità. Questo lo sapremo solo più tardi. Sulla carta il Napoli deve vincere questa partita ma in generale non può più perdere punti. Le gare con Empoli e Spezia sono dei rimpianti in senso assoluto. Poi se parliamo dell’ambizione massima sono punti preziosissimi ma se parliamo del posizionamento Champions dipenderà poi da come si svilupperà il resto della stagione. Scudetto? Ambizione non più tanto plausibile ma il Napoli deve mantenersi sempre tra le prime 4, anche perché la Juventus è tornata dietro a far sentire il proprio peso. Mertens? Mi auguro finisca in maniera diversa rispetto a Insigne, giocatore e persona diversa. Mi auguro che il suo futuro sia qui, non solo da calciatore ma anche come figura manageriale. Lozano erede di Insigne? Non lo so, non credo che abbiano proprio le stesse caratteristiche. Però il messicano ha un potenziale enorme, deve migliorare ma sicuramente può dare tantissime altre soddisfazioni”