Napoli-Tagliafico, si attende la risposta da parte dell’Ajax

Il Napoli e Tagliafico, in principio era solo un’idea di mercato, ora è concreta, perchè ci sono diversi fattori che lo fanno pensare. Il terzino sinistro argentino, come riporta il Mattino, quest’anno spesso è in panchina con l’Ajax e nell’anno dei mondiali in Qatar, non è certamente un segnale positivo. Il secondo aspetto il suo contratto scade nel 2023 e non ci sono le intenzioni di rinnovare e infine la sua volontà. Il laterale mancino avrebbe scelto la maglia azzurra per le ambizioni della società e perchè è la squadra partenopea del mito Maradona. Ora c’è da attendere l’Ajax, cosa deciderà sulla proposta di prestito con diritto di riscatto che si aggirerebbe intorno ai 7/8 milioni. Ci sono anche club esteri su Tagliafico, ma la volontà del ragazzo si chiama Napoli. Basterà per convincere gli olandesi?

La Redazione