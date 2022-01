LUTTO CALCIO FEMMINILE – Deceduto il portiere della Torres Alessia Sanna

La Divisione Calcio Femminile e il presidente Ludovica Mantovani si uniscono al cordoglio dei familiari di Alessia Sanna, giovane portiere della Sassari Torres, scomparsa ieri a soli 18 anni a causa di un tumore contro cui lottava da due anni.

“La prematura scomparsa di Alessia è una notizia tristissima. Il calcio perde una giovane promessa, una ragazza solare strappata alla vita da una malattia gravissima quanto inesorabile. Ci uniamo al cordoglio della famiglia, del club e delle persone che le volevano bene. Ciao Alessia”, queste le parole del presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani.

Nel pomeriggio, a Porto Torres, si sono svolti i funerali della giovane, che ha lasciato un vuoto nella comunità di Ittiri, con il sindaco del comune in provincia di Sassari che le ha voluto dedicare un commuovente messaggio, in cui ha sottolineato la forza e il coraggio con cui Alessia ha affrontato il brutto male contro cui combatteva. Per lei si era mobilitata anche la Sassari Torres, che aveva organizzato un progetto sociale, il Kick Cancer Away, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica.

