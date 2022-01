Le parole di Ounas: “Diamo tutto, tutti insieme”

Si chiuderà oggi (Alle ore 17,00) la fase a gironi della Coppa d’Africa, una prima parte di competizione che non ha ancora mai visto protagonista Adam Ounas. L’esterno algerino del Napoli è rimasto ai box nelle prime due uscite della sua nazionale, uscite non fortunate: l’Algeria, oggi contro la Costa d’Avorio, si gioca il tutto per tutto: servirà una vittoria a tutti i costi per approdare agli Ottavi. «Diamo tutto, tutti insieme»

l’urlo di Ounas, che è tornato ad allenarsi con i compagni e dai social sprona i compagni per l’ultima sfida in programma nel Gruppo E.