L. Marchetti, giornalista: “E’ una opzione su cui si sta lavorando”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Tagliafico è sicuramente un’opzione su cui si sta lavorando. L’intenzione è quella di prenderlo in prestito ma l’Ajax lo valuta 6-7 milioni di euro. Parisi? Mi piace moltissimo, impatto importante in Serie A e il Napoli lo segue senza dubbio. Barrow? Giocatore vero, il Bologna ha fatto un investimento importante su di lui ma non ha le caratteristiche di Insigne. Adesso magari c’è l’opportunità di prendere Tagliafico e prima non c’era. Quanto dovrebbe guadagnare Mertens secondo il mercato? Ci sono gli algoritmi ma io non saprei dirlo. Molto può dipendere dal fatto che il Napoli vada in Champions League o meno“.

Fonte: Radio Marte