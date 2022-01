In vista della Salernitana, due buone notizie arrivano dall’infermeria azzurra

Fino al match con la Fiorentina in Coppa Italia, sembrava che per Spalletti, fosse davvero difficile avere buone notizie tra Covid e l’infermeria. Per fortuna, sembra che il peggio sia passato. Infatti dopo che diversi tamponi si siano negativizzati, anche dallo staff medico comincia a vedersi un raggio di sole. Insigne, secondo il Corriere dello Sport, ad esempio ha svolto la prima parte di lavoro personalizzato e poi si è aggregato con il resto del gruppo. Su Ospina solo lavoro personalizzato, niente palestra, perciò non è da escludere che possa far parte della sfida contro la Salernitana. L’ultima parola, oltre che allo staff medico, spetterà a Spalletti che solo a poche ore dal derby scioglierà la riserva.

La Redazione