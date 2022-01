Il dopo Insigne ha i volti di Elmas e Lozano, come a Bologna

Il dopo Insigne ha due volti, quelli di Elmas e Lozano. Magari insieme. Così come già fatto a Bologna da Luciano Spalletti che, probabilmente, si sta portando avanti con il lavoro. Scrive La Gazzetta dello Sport:

“Schierare contemporaneamente da esterni Lozano ed Elmas – senza dimenticare Politano – consente a Spalletti di poter invertire senza grandi problemi i due, e attaccare comunque l’area avversaria in maniera più efficace e penetrante. Entrambi hanno la capacità di venire incontro al portatore di palla per le triangolazioni, ma anche lo spunto per cercare la profondità, come dimostra il primo gol”.

“Se Lozano è un attaccante di livello internazionale che aveva passato un periodo buio, invece Elmas è il pupillo dell’allenatore che sin dal primo giorno in ritiro nella Val di Sole, in Trentino, ha apprezzato il dinamismo del ragazzo cresciuto nel Fenerbahce”.