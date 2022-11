Gravina avvisa: “Adesso tocca a Bari e Mantova. Le proprietà di Napoli e Verona hanno due anni per vendere”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato oggi in una lunga intervista al Corriere dello Sport, e tra le altre cose si è soffermato sull’argomento multiproprietà. “Adesso tocca a Bari e Mantova. Le proprietà di Napoli e Verona hanno due anni per vendere, a prescindere dai campionati in cui si milita. E’ una scelta per scongiurare commistioni e conflitti di interesse”.

