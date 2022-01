Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “L’errore di Serra in Milan-Spezia è umanissimo”

A Punto Nuovo Sport Show, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia:

“Non sono simpatizzante di Sanremo, ma il problema mi pare sia più grande. Per la pandemia vengono prese delle misure differenti. Mi chiedo perché la Lega Calcio non abbia opposto resistenza, perché per la capienza degli stadi non c’è equilibrio. In più a Sanremo ci sarà la massima capienza e non lo vedo opportuno: è una scelta politica. Spesso sono stato attaccato da tifosi di Milan, Inter e Juve perché cerco sempre di avere un’obiettività, che mi porta a scrivere cose che spesso vengono prese come un attacco. Chiaro che tutti abbiamo delle simpatie per delle squadre. Però quando si devono fare delle analisi tutto viene meno. L’errore di Serra in Milan-Spezia è umanissimo. Comprensibile, però, che possa avere degli effetti importanti. La sconfitta con lo Spezia ti taglia le gambe. Errore di Orsato? Nella vita di tutti noi c’è un momento di blackout. Io però non ci vedo malafede”.