F. Fimmanò (legale Salernitana): “La sfida con il Napoli? Non ho buone sensazioni”

Nel corso della trasmissione “Punto nuovo show”, durante Radio Punto Nuovo, condotto da Umberto Chiariello, Marco Giordano e Alessandro Montano, è intervenuto il legale della Salernitana Francesco Fimmanò. “C’era già un focolaio settimana scorsa, l’avevamo segnalato all’ASL settimana scorsa. Oggi ci sarà la riunione tra i segretari sul nuovo protocollo e vedremo come andrà a finire. La gara con la Lazio una pantomima: avevamo chiesto il rinvio. Per Udinese-Salernitana era prevedibile che il Giudice Sportivo assegnasse il 3-0 a tavolino. C’era il precedente di Juve-Napoli, in applicazione dell’episodio pregresso c’è stata coerenza. Bisogna riconoscere ai giudici una loro posizione. L’importante è che poi verrà ribaltato l’errore. Era abbastanza prevedibile, come è abbastanza prevedibile che sarà ribaltato. Napoli-Salernitana si gioca? Ad oggi i positivi sono 8 e ne manca uno, quindi è a forte rischio. Sepe e Diego Costa? Stiamo seguendo profili importanti, faremo tutto il possibile. Cerchiamo di prevedere l’imprevedibile. Stiamo valutando di costruire una squadra adeguata, poi se non ci riusciremo sarà un problema di praticabilità, non di costi. Verifichiamo tutto, anche le condizioni dei calciatori. Ho capito che abbiamo preso un d.s. dal grande carisma, una bella persona. Dico che in generale si verifica l’impiegabilità immediata, come ho detto le condizioni. Ad esempio Diego Costa arriva se in condizione di fare il Diego Costa”.

