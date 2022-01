Dopo Bologna, Spalletti ha una certezza chiamata Osimhen

Il Napoli prosegue gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, obiettivo è prepararsi al meglio in vista della Salernitana. Il derby contro la compagine campana, ancora oggi in bilico, è importante, per restare in piena zona Champions. Il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti, dalla sfida contro il Bologna, come riporta il CdS, ha una certezza, il recupero di Osimhen. L’attaccante nigeriano ha giocato al “Dall’Ara” i 20 minuti finali della gara, ma in vista di domenica ancora non si è deciso se farlo scendere in campo dal primo minuto, oppure farlo partire dalla panchina. Averlo di nuovo in rosa è comunque un vantaggio ed è una freccia in più nella faretra del mister di Certaldo.

La Redazione