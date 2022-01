Di Napoli, allenatore: “Napoli-Salernitana? La partita va rinviata”

Su Radio Marte, è intervenuto Arturo Di Napoli, allenatore, ecco le sue parole: “Mertens e Insigne? Sul belga è troppo facile, lo terrei e farei anche uno sforzo perché penso che lui voglia restare. Potrebbe essere una mossa per dare soddisfazione ai tifosi. Insigne mancherà al Napoli ma anche Napoli gli mancherà. Ha fatto una scelta a malincuore da una parte, chiaramente l’aspetto economico lo ha fatto vacillare. Avrebbe voluto restare in eterno a Napoli ma i matrimoni vanno fatti in 2. Lui avrebbe fatto uno sforzo economico ma il presidente non penso. Discorso lungo e profondo. Napoli-Salernitana? Se facciamo un confronto su tutti i due club ovviamente c’è poco da discutere ma la partita è giusto che vada rinviata, si deve dare anche credibilità a questo campionato. La Salernitana ha affrontato delle partite in maniera disastroso. Ci sono le regole però sarebbe bello come spot una gara così. Sarebbe bello giocare ma a parità di condizioni”.