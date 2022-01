Corsa a Nandez del Cagliari: il Napoli se ne tira fuori

Nandez, centrocampista del Cagliari, è da un po’ di tempo finito sotto i radar del Napoli. Il giocatore è sul mercato e potrebbe lasciare la Sardegna già a gennaio. Ma adesso il club azzurro non parteciperà alla corsa. In mediana il Napoli non ha particolari esigenze e lacune e sta recuperando le sue pedine. Scrive La Gazzetta dello Sport:

“Che in questa sessione di mercato il centrocampista uruguaiano possa approdare in azzurro – anche se il Cagliari ha aperto all’ipotesi prestito, pur con obbligo di riscatto – appare improbabile. Perché il Napoli è completo, con sei uomini, nel reparto ed eventualmente la richiesta di Spalletti riguarda un regista non un mediano che sa fare anche l’esterno”.