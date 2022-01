Questo pomeriggio la Costa d’Avorio ha battuto per 3-1 l’Algeria e si qualifica per gli ottavi di finale valevole per la Coppa d’Africa. Tra i calciatori che ritorneranno alla base ci sono: Ounas del Napoli e Bennacer del Milan. La novità è che rispetto alle scorse settimane non c’è la questione quarantena, quindi Spalletti e Pioli potranno contare già da questo fine settimana sui rispettivi giocatori per le sfide contro Salernitana e Juventus.

La Redazione