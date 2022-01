Avversario Napoli – Colantuono e la Salernitana si augurano di ricevere notizie “negative”

In casa Salernitana rischia di essere una vigilia, copia e incolla a quella contro la Lazio. Al momento i casi di positività sono in aumento, in tutto sono 8 e se nei prossimi giorni, non dovessero esserci miglioramenti, o addirittura esserci un incremento, il derby con il Napoli sarebbe a serio rischio. Dipenderà dai prossimi giorni, come riporta il Mattino, con il nuovo giro di tamponi in casa granata. Il nuovo protocollo della Lega calcio dice che se ci dovessero essere 9 positivi nel gruppo squadra, ovvero il 35% la gara sarebbe in automatico rinviato. Mister Colantuono aspetta gli esiti dei prossimi tamponi, oltre che monitorare con il suo staff medico le condizioni di Ribery che ha svolto lavoro specifico ieri durante la seduta pomeridiana.

La Redazione