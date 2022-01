Alessio Lento, giornalista: “Nandez? Il giocatore aspetta”

A Punto Nuovo Sport Show, Alessio Lento, giornalista:

“Il Cagliari e il Torino sono in trattativa avanzata per Nandez ma il giocatore aspetta. Il calciatore sta aspettando un segnale dal Napoli o dall’Inter con l’eventuale addio di Sensi o Vecino. Nandez ha chiesto qualche giorno a Torino prima di dire sì ed è ancora tutto in ballo. Il presidente del Cagliari, Giulini, si è convinto a cedere il calciatore con una formula diversa rispetto ai 20 milioni richiesti, con un prestito oneroso che si trasforma in obbligo a determinate condizioni, anche a 18 mesi, ed il Napoli ci sta pensando. Dovrebbe uscire qualcuno, però, e il Napoli sta rifacendo le sue riflessioni in merito. Il calciatore vuole restare in Italia, aspetta la chiamata dell’Inter con la quale era tutto fatto la scorsa sessione di mercato. Giulini aveva già promesso di fargli lasciare Cagliari in questa sessione. Non ci sono squadre disposte a versare 20 milioni di euro subito, addirittura la clausola è di 37 milioni ed è per questo che sono cambiate le condizioni. Ecco perché c’è solo il Torino con la possibilità di prenderlo in prestito per 18 mesi con condizioni che portano all’obbligo”.