Ventura, allenatore: “Napoli può recuperare Inter? Il campionato è aperto”

Su Radio Marte, è intervenuto Gian Piero Ventura, allenatore, ecco le sue parole: “Il Napoli può recuperare l’Inter? Il campionato è ancora aperto, manca in pratica tutto il girone di ritorno. Può succedere tutto e di più, siamo a livelli di numeri in cui basta una domenica storta. La mia esperienza al Napoli? Credo che non sia mai successo che una squadra del calcio italiano fosse iscritta al campionato con un solo giocatore tesserato, era Sosa. La società ha fatto un lavoro straordinario, il Napoli è stabilmente in Europa quindi è sinonimo di grande lavoro e programmazione, vanno fatti i complimenti in senso generale. Ogni anno ovviamente bisogna alzare l’asticella. La partenza di quest’anno è stata strabiliante, poi è successo quello che è successo. Anche al Milan a volte sono mancati alcuni difensori ma al Napoli sono mancati i migliori giocatori. Torno ad allenare? No, ho voglia di godermi un po’ la vita dopo 37 anni ininterrotti di calcio, dedicherò un po’ di tempo a me stesso e alla mia famiglia. Vivo ancora di calcio ma non ho più il desiderio di allenare”.