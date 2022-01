SKY – Aggiornamenti su Nandez e Tagliafico

Il mercato del Napoli potrebbe non essere terminato con l’acquisto di Tuanzebe, ma si guarda in altri reparti per completare al meglio la rosa. Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, ci sono aggiornamenti su Tagliafico, ma anche su Nandez. Il laterale del Cagliari piace al Torino, ma il club azzurro ci sta pensando seriamente, anche se l’uruguaiano spera sempre nell’Inter. Sul terzino dell’Ajax c’è da attendere l’incontro tra i suoi agenti e la società olandese, ma il giocatore sta spingendo per vestire la maglia azzurra.

La Redazione